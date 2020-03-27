Сьогодні стартує другий тур чемпіонату Білорусі

Звітний тур стартує матчем у Жодіно

Джерело - Чемпіон.

27-29 березня відбудуться матчі другого туру чемпіонату Білорусі з футболу.

У 11 командах з 16-ти виступають українці. У Вищій лізі грає 21 українець:

Динамо (Брест): Євген Хачеріді, Олександр Нойок, Артем Мілевський

Динамо (Мінськ): Артем Сухоцький, Дмитро Білоног

Іслоч: Олександр Папуш

Німан: Володимир Коваль

Рух: Олексій Ковтун, Олександр Мігунов

Славія-Мозир: Юрій Пантя, Максим Слюсар

ФК Білшина: Михайло Писко

ФК Вітебськ: Олег Карамушка, Максим Каленчук

ФК Мінськ: Дмитро Рижук, Євгеній Чаговець, Олександр Васильєв, Владислав Насібулін

ФК Слуцьк: Сергій Чеботаєв, Юрій Тетеренко

Торпедо-БеЛАЗ: Дмитро Юсов

Розклад матчів 2-го туру:

27 березня, п'ятниця

17:00. Торпедо-БеЛАЗ (Жодіно) - Білшина (Бобруйськ)

19:00. Рух (Брест) - Енергетик-БДУ (Мінськ)

28 березня, субота

12:00. ФК Слуцьк - Динамо (Брест)

14:00. Славія-Мозир (Мозир) - БАТЕ (Борисов)

16:00. ФК Мінськ - Динамо (Мінськ)

18:00. ФК Городея - Шахтар (Солігорськ)

29 березня, неділя

16:00. Іслоч (Тарасово, Мінська область) - ФК Смолевичі

18:00. Німан (Гродно) - ФК Вітебськ

Раніше, керівництво ТК Футбол роздумувало про показ чемпіонату Білорусі.

Нагадаємо, чемпіонат Білорусі можуть призупинити через тиск УЄФА.