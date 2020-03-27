Сьогодні стартує другий тур чемпіонату Білорусі

Джерело - Чемпіон.
27-29 березня відбудуться матчі другого туру чемпіонату Білорусі з футболу.
У 11 командах з 16-ти виступають українці. У Вищій лізі грає 21 українець:
Динамо (Брест): Євген Хачеріді, Олександр Нойок, Артем Мілевський
Динамо (Мінськ): Артем Сухоцький, Дмитро Білоног
Іслоч: Олександр Папуш
Німан: Володимир Коваль
Рух: Олексій Ковтун, Олександр Мігунов
Славія-Мозир: Юрій Пантя, Максим Слюсар
ФК Білшина: Михайло Писко
ФК Вітебськ: Олег Карамушка, Максим Каленчук
ФК Мінськ: Дмитро Рижук, Євгеній Чаговець, Олександр Васильєв, Владислав Насібулін
ФК Слуцьк: Сергій Чеботаєв, Юрій Тетеренко
Торпедо-БеЛАЗ: Дмитро Юсов
Розклад матчів 2-го туру:
27 березня, п'ятниця
17:00. Торпедо-БеЛАЗ (Жодіно) - Білшина (Бобруйськ)
19:00. Рух (Брест) - Енергетик-БДУ (Мінськ)
28 березня, субота
12:00. ФК Слуцьк - Динамо (Брест)
14:00. Славія-Мозир (Мозир) - БАТЕ (Борисов)
16:00. ФК Мінськ - Динамо (Мінськ)
18:00. ФК Городея - Шахтар (Солігорськ)
29 березня, неділя
16:00. Іслоч (Тарасово, Мінська область) - ФК Смолевичі
18:00. Німан (Гродно) - ФК Вітебськ
Раніше, керівництво ТК Футбол роздумувало про показ чемпіонату Білорусі.
Нагадаємо, чемпіонат Білорусі можуть призупинити через тиск УЄФА.