 Сьогодні стартує другий тур чемпіонату Білорусі | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Смалійчук може замінити Рафаїлова на посаді гендиректора Зорі
Вчора 22:17 1037
Сьогодні стартує другий тур чемпіонату Білорусі
Сьогодні 11:51 199
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сьогодні 11:42 9792 2
Ференцварош планує викупити Зубкова
Вчора 21:54 611
Санітра: Підручному траса у Буковелі сподобалась
Вчора 17:15 2347
Лунін готовий до першої команди країни – Рева
Вчора 16:30 2071
Визначена нова дата третього бою Ф'юрі - Вайлдер
Вчора 10:10 2880
Чемпіонат Білорусі можуть призупинити через тиск УЄФА
Вчора 09:55 1450
Відомий український легкоатлет після страшної ДТП переніс три операції
Вчора 08:08 2147
Суркіс відреагував на можливу зміну головного тренера Динамо
25.03.2020 19:30 11589
Блоги
Росіяни коли-небудь бувають тверезі? Іспанці розносять в Твіттері заяву російської депутатки
Росіяни коли-небудь бувають тверезі? Іспанці розносять в Твіттері заяву російської депутатки Андрій Твердохліб
25.03.2020 10:41 47730 9
ТОП-5 найцікавіших фактів про Володимира Кличка
ТОП-5 найцікавіших фактів про Володимира Кличка Valeriy Ruchka
25.03.2020 09:40 531
Володимиру Кличку - 44! Найкращі нокаути українця
Володимиру Кличку - 44! Найкращі нокаути українця Valeriy Ruchka
25.03.2020 09:19 3988 2
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Valeriy Ruchka
25.03.2020 08:43 5958
Фантастичний прохід Ярмоленка та гол юного Бурди. Захиснику Динамо - 25!
Фантастичний прохід Ярмоленка та гол юного Бурди. Захиснику Динамо - 25! Valeriy Ruchka
24.03.2020 19:31 813
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:25 Футбол Клуби АПЛ ризикують отримати серйозні проблеми зі спонсорами 27
13:10 Бокс Хопкінс назвав тих, хто створив коронавірус 624
12:55 Футбол Зінченко і Миколенко зіграють у благодійному турнірі 334
12:40 Бокс Хей: Чісора не думає про Джошуа, всі думки тільки про Усика 607
12:25 Футбол Football Hub покаже матчі чемпіонату Білорусі 246
12:09 Футбол Стороженко: Якщо у травні або червні не розпочнеться чемпіонат, багато клубів задумаються про своє існування 313
11:51 Футбол Сьогодні стартує другий тур чемпіонату Білорусі 199
11:42 Блог Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ 9792 2
11:33 Футбол Вибори президента УПЛ перенесені на кінець квітня 437
11:15 Футбол Українські клуби цікавляться можливістю не платити зарплати в умовах карантину 586
10:57 Футбол Президент Зорі мав фінансові претензії до Рафаїлова 913
10:41 Інше В Японії коронавірусом заразилися три бейсболісти 442
10:25 Футбол У чемпіонаті Білорусі вводять обмеження на стадіонах 829
10:10 Футбол Загребське Динамо звільнило тренерів, які не погодилися на зниження зарплати 2700
09:55 Баскетбол Сезон НБА може бути продовжений у Лас-Вегасі 592
09:40 Хокей Гравець Колорадо перехворів коронавірусом 796
09:35 Блог Золота колекція. Еліна Світоліна виграла Підсумковий турнір WTA. Фінал 312
09:25 Футбол Челсі збирається придбати Ноєра 683
09:24 Блог Скрипник в Динамо, повернення УПЛ і фільми для карантину - ТаТоТаке 296
09:10 Футбол Російські клуби хочуть урізати зарплати футболістів 700
08:55 Футбол Барселона скоротила робочий день і зарплати через коронавірус 703
08:40 ММА Заарештували чемпіона UFC за водіння у нетверезому стані і зберігання зброї 1479
08:24 Футбол Ексгравця Шахтаря чекає покарання від президента Ювентуса за порушення самоізоляції 862
08:08 Футбол Іщенко: Потрібно затверджувати результати УПЛ після 22-го туру 1166 1
07:25 Футбол ФІФА попросить футболістів про тимчасове зниження зарплат 1001

Сьогодні стартує другий тур чемпіонату Білорусі

Сьогодні 11:51 199 0
Звітний тур стартує матчем у Жодіно
Сьогодні стартує другий тур чемпіонату Білорусі
#Білорусь

Джерело - Чемпіон.

27-29 березня відбудуться матчі другого туру чемпіонату Білорусі з футболу.

У 11 командах з 16-ти виступають українці. У Вищій лізі грає 21 українець:

Динамо (Брест): Євген Хачеріді, Олександр Нойок, Артем Мілевський

Динамо (Мінськ): Артем Сухоцький, Дмитро Білоног

Іслоч: Олександр Папуш

Німан: Володимир Коваль

Рух: Олексій Ковтун, Олександр Мігунов

Славія-Мозир: Юрій Пантя, Максим Слюсар

ФК Білшина: Михайло Писко

ФК Вітебськ: Олег Карамушка, Максим Каленчук

ФК Мінськ: Дмитро Рижук, Євгеній Чаговець, Олександр Васильєв, Владислав Насібулін

ФК Слуцьк: Сергій Чеботаєв, Юрій Тетеренко

Торпедо-БеЛАЗ: Дмитро Юсов

Розклад матчів 2-го туру:

27 березня, п'ятниця

17:00. Торпедо-БеЛАЗ (Жодіно) - Білшина (Бобруйськ)

19:00. Рух (Брест) - Енергетик-БДУ (Мінськ)

28 березня, субота

12:00. ФК Слуцьк - Динамо (Брест)

14:00. Славія-Мозир (Мозир) - БАТЕ (Борисов)

16:00. ФК Мінськ - Динамо (Мінськ)

18:00. ФК Городея - Шахтар (Солігорськ)

29 березня, неділя

16:00. Іслоч (Тарасово, Мінська область) - ФК Смолевичі

18:00. Німан (Гродно) - ФК Вітебськ

Раніше, керівництво ТК Футбол роздумувало про показ чемпіонату Білорусі.

Нагадаємо, чемпіонат Білорусі можуть призупинити через тиск УЄФА.

Коментарі ()