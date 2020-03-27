Ювентус хоче купити Марсело

Ювентусу необхідно посилити позицію захисника

Захисник мадридського Реала Марсело може продовжити кар'єру в Ювентусі.

Про це повідомляє Marca.

Бразилець привертає увагу багатьох клубів, включаючи Ювентус, незважаючи на невдалий сезон і велика кількість травм. Відзначається, що минулого літа головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі хотів бачити Марсело в своїй команді, і зараз італійський клуб відновив свій інтерес до гравця.

Саррі вважає, що Ювентусу необхідно посилити цю позицію і вважає, що Марсело - дуже хороший варіант. Тренер хоче бачити в команді гравця, який міг би безболісно замінювати Алекса Сандро в складі.

Термін чинного контракту Марсело з Реалом закінчується через два роки. Якщо гравець висловить зацікавленість в переході, то мадридський клуб вивчить пропозицію Ювентуса і не буде перешкоджати здійсненню угоди.

Взимку 2019 року повідомлялося, що форвард Ювентуса Кріштіану Роналду переконує Марсело перейти в італійський клуб. Потім стало відомо, що бразилець повідомив Реал, що хоче перейти в Ювентус. Незважаючи на ці чутки, трансфер не відбувся.

У цьому сезоні Марсело провів за Реал 11 матчів у Ла-Лізі і зробив 3 гольові передачі. Бразилець виступає за мадридський клуб з 2007 року.

Нагадаємо, Буффон вирішив продовжити контракт з Ювентусом.

Раніше, Ювентус підготував новий контракт для Роналду.