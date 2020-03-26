Вернидуб назвав своє завдання у Шахтарі

Головний тренер Шахтаря Солігорськ Юрій Вернидуб хоче створити у клубі боєздатний колектив.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Не повірю, що може знайтися тренер, який прийде і за один рік побудує команду, яка доб'ється великих висот. Дуже багато буде залежати від того, як буде надходити керівництво: чи готове воно хоча б невеликий, але термін потерпіти. Як мінімум рік. Потрібно спочатку створити колектив, а потім виконувати конкретні завдання. Хоча цього часу немає, і я це прекрасно розумію. Я йшов на ті умови, які мені запропонували.

Ми будемо робити все, щоб в цьому році зробити боєздатну команду, яка боротиметься за найвище місце до кінця - те, яке ми хочемо зайняти - це чемпіонство.

Я не та людина, яка буде чіплятися за якісь там заковика в контракті, щоб мене тут тримали або терпіли. Якщо я побачу, що нічого не виходить і є проблеми, то я сам піду, який був би у мене контракт не був би підписаний", - розповів Вернидуб.