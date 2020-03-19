БАТЕ з сенсаційної поразки стартував у чемпіонаті Білорусі

Чемпіонат Білорусі стартував із сенсації

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 березня, матчем Енергетик-БДУ - БАТЕ стартував чемпіонат Білорусі з футболу сезону 2020 року.

Гранд білоруського футболу зазнав сенсаційної поразки. У першому таймі господарі завдяки дублю Джасура Яхшібаєва забили два голи. У другому таймі гості забили гол. А наприкінці зустрічі господарі встановив остаточний рахунок - 3:1.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

1 тур, 19 березня

Енергетик-БДУ - БАТЕ 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 26 Яхшібаєв, 2:0 - 34 Яхшібаєв, 2:1 - 66 Скавиш, 3:1 - 88 Бакич

Раніше, у Білоруській федерації пояснили, чому вирішили проводити чемпіонат з глядачами.