Шахтар Вернидуба програв у першому турі чемпіонату Білорусі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 19 березня, у першому турі чемпіонату Білорусі Шахтар (Солігорськ) приймав Торпедо-БелАЗ (Жодіно).
У компенсовані хвилини матчі було забито єдиний гол - автором став бразильський легіонер Торпедо Габріел.
Завтра, 20 березня, у чемпіонаті Білорусі планується проведення ще двох матчів першого туру - Динамо-Брест - Смолевичі та Динамо (Мінськ) - Рух (Брест).
Чемпіонат Білорусі - Вища ліга
1 тур, 19 березня
Шахтар - Торпедо-БелАЗ 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 90+1 Габріел
Раніше, БАТЕ з сенсаційної поразки стартував у чемпіонаті Білорусі.