Шахтар Вернидуба програв у першому турі чемпіонату Білорусі

Підопічні українця вдома поступилися Торпедо

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 березня, у першому турі чемпіонату Білорусі Шахтар (Солігорськ) приймав Торпедо-БелАЗ (Жодіно).

У компенсовані хвилини матчі було забито єдиний гол - автором став бразильський легіонер Торпедо Габріел.

Завтра, 20 березня, у чемпіонаті Білорусі планується проведення ще двох матчів першого туру - Динамо-Брест - Смолевичі та Динамо (Мінськ) - Рух (Брест).

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

1 тур, 19 березня

Шахтар - Торпедо-БелАЗ 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 90+1 Габріел

Раніше, БАТЕ з сенсаційної поразки стартував у чемпіонаті Білорусі.