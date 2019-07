Уругвайський центральний захисник Дієго Годін став гравцем міланського клубу Інтер.

Про це повідомляє офіційний сайт італійців.

Контракт між італійцями та футболістом підписаний на 3 роки, тобто, термін дії угоди закінчується у 2022 році.

🚨 | ANNOUNCEMENT



There's a new sheriff in town 🤠



⚫🔵 @diegogodin is an Inter player!#WelcomeDiego 🇺🇾 #NotForEveryone#FCIM pic.twitter.com/7XMbNYH1vH