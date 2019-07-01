Уругвайський центральний захисник Дієго Годін став гравцем міланського клубу Інтер.
Про це повідомляє офіційний сайт італійців.
Контракт між італійцями та футболістом підписаний на 3 роки, тобто, термін дії угоди закінчується у 2022 році.
🚨 | ANNOUNCEMENT— Inter (@Inter_en) 1 июля 2019 г.
There's a new sheriff in town 🤠
⚫🔵 @diegogodin is an Inter player!#WelcomeDiego 🇺🇾 #NotForEveryone#FCIM pic.twitter.com/7XMbNYH1vH
Годін став виконавцем Інтера на правах вільного агента – Дієго відіграв за мадридський Атлетіко 9 років, після чого вирішив змінити місце роботи.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед готовий продати Лукаку, але відхилив пропозицію обміну Ромелу Лукаку на Мауро Ікарді.
Джерело - Чемпіон.