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Годін став гравцем міланського клубу

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Годін переїхав до Італії
Годін став гравцем міланського клубу

Уругвайський центральний захисник Дієго Годін став гравцем міланського клубу Інтер.

Про це повідомляє офіційний сайт італійців.

Контракт між італійцями та футболістом підписаний на 3 роки, тобто, термін дії угоди закінчується у 2022 році.

Годін став виконавцем Інтера на правах вільного агента – Дієго відіграв за мадридський Атлетіко 9 років, після чого вирішив змінити місце роботи.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед готовий продати Лукаку, але відхилив пропозицію обміну Ромелу Лукаку на Мауро Ікарді.

Джерело - Чемпіон.

#Годін, #Інтер
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