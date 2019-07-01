Годін переїхав до Італії

Уругвайський центральний захисник Дієго Годін став гравцем міланського клубу Інтер.

Про це повідомляє офіційний сайт італійців.

Контракт між італійцями та футболістом підписаний на 3 роки, тобто, термін дії угоди закінчується у 2022 році.

Годін став виконавцем Інтера на правах вільного агента – Дієго відіграв за мадридський Атлетіко 9 років, після чого вирішив змінити місце роботи.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед готовий продати Лукаку, але відхилив пропозицію обміну Ромелу Лукаку на Мауро Ікарді.

Джерело - Чемпіон.