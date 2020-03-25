 Моурінью блокує трансфер Кейна у Манчестер Юнайтед | Футбол | Champion.com.ua
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Моурінью блокує трансфер Кейна у Манчестер Юнайтед

Вчора 23:16 466 0
Гарі Кейн залишиться у Тоттенгемі
Моурінью блокує трансфер Кейна у Манчестер Юнайтед
#Моурінью, #Кейн, #Тоттенгем

Джерело - ua-football.com.

Головний тренер Тоттенгема Жозе Моурінью не відпустить нападника Гарі Кейна в інший клуб.

Про це розповів екскапітан МЮ Ріо Фердінанд.

"Хотів би я, щоб Кейн перейшов в МЮ? Звичайно. Коли Гаррі в хорошій формі, він точно зможе допомогти такому клубу, як Манчстер Юнайтед. Він гарантовано буде забивати голи.

Однак я не бачу варіантів, як Тоттенгем зможе відпустити його. Я не вірю, що Моурінью відпустить його в Манчестер Юнайтед", - розповів Фердінанд.

Нагадаємо, лідер Тоттенгема близький до повернення після важкої травми.

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