Моурінью блокує трансфер Кейна у Манчестер Юнайтед

Головний тренер Тоттенгема Жозе Моурінью не відпустить нападника Гарі Кейна в інший клуб.

Про це розповів екскапітан МЮ Ріо Фердінанд.

"Хотів би я, щоб Кейн перейшов в МЮ? Звичайно. Коли Гаррі в хорошій формі, він точно зможе допомогти такому клубу, як Манчстер Юнайтед. Він гарантовано буде забивати голи.

Однак я не бачу варіантів, як Тоттенгем зможе відпустити його. Я не вірю, що Моурінью відпустить його в Манчестер Юнайтед", - розповів Фердінанд.