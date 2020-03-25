Моурінью блокує трансфер Кейна у Манчестер Юнайтед

Джерело - ua-football.com.
Головний тренер Тоттенгема Жозе Моурінью не відпустить нападника Гарі Кейна в інший клуб.
Про це розповів екскапітан МЮ Ріо Фердінанд.
"Хотів би я, щоб Кейн перейшов в МЮ? Звичайно. Коли Гаррі в хорошій формі, він точно зможе допомогти такому клубу, як Манчстер Юнайтед. Він гарантовано буде забивати голи.
Однак я не бачу варіантів, як Тоттенгем зможе відпустити його. Я не вірю, що Моурінью відпустить його в Манчестер Юнайтед", - розповів Фердінанд.
Нагадаємо, лідер Тоттенгема близький до повернення після важкої травми.