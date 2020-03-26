 Смалійчук може замінити Рафаїлова на посаді гендиректора Зорі | Футбол | Champion.com.ua
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Смалійчук може замінити Рафаїлова на посаді гендиректора Зорі

Вчора 22:17 593 0
Став відомий претендент на посаду гендиректора Зорі
Смалійчук може замінити Рафаїлова на посаді гендиректора Зорі
#Смалійчук, #Рафаїлов, #Зоря

Джерело - ТаТоТаке.

Новим генеральним директор Зорі може стати колишній віцепрезидент Карпат Олег Смалійчук.

Про це розповів ведучий ТаТоТаке Сергій Болотніков.

"Ще не факт, що Генінсон займе місце Рафаїлова. Переговори були, Геллер хоче бачити Генінсона, але щось у них не складається. Це більше консультаційні бесіди, ніж пряма пропозиція стати генеральним директором.

Генінсон ласий шматочок для багатьох клубів УПЛ – колись йому робило аналогічну пропозицію Динамо. Зоря ще не визначилась. Вони пропонували посаду генерального директора Олегу Смалійчуку. Але він не хоче цим займатися, його цікавлять лише Карпати", – розповів Болотніков.

Раніше повідомлялося, що замінити Рафаїлова на посаді генерального директора Зорі може Володимир Генінсон. Колишній президент УПЛ готовий розглянути пропозицію луганчан.

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