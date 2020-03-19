Реал визначився з майбутнім Луніна

Андрій Лунін може знову змінити клуб

Реал не збирається повертати українського воротаря Андрія Луніна з оренди у наступному сезоні.

Про це повідомляє Marca.

У Мадриді задоволені виступами основного та резервного воротарів - Тібо Куртуа і Альфонса Ареоля, який грає за Реал на правах оренди з ПСЖ. Очікується, що угоду з французом буде продовжено і на наступний сезон.

Таким чином Луніна у наступному сезоні чекає ще одна оренда.

Раніше повідомлялося, що Лунін є фаворитом на позицію другого голкіпера Реала.

Нагадаємо, директор Реала привітав Луніна з успішним матчем.