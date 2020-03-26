Лунін готовий до першої команди країни – Рева

Джерело - zbirna.com.
Голкіпер Ов’єдо Андрій Лунін вже готовий до виступів за національну команду України.
Про це розповів колишній голкіпер збірної України та тренер команди U-21 Віталій Рева.
"За молодші збірні Лунін своє вже відіграв - це нормальна ситуація. Ніхто не стане заперечувати, що Андрій вже готовий для першої команди країни. Тепер досвід в молодіжці отримують інші виконавці, а вибір у нас достатній", - розповів Рева.
Нагадаємо, Лунін провів з Ов'єдо загальне онлайн-тренування.
Також, Реал визначився з майбутнім Луніна.