Рафаїлов звільнився із Зорі, у клубі борги по зарплатах

Останнім часом Зоря продала мало гравців

Стали відомі деталі відходу генерального директора Зорі Сергія Рафаїлова з клубу після розбіжностей з власником Євгеном Геллером.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Головна претензія власника - останнім часом Зоря продала мало гравців, а Геллер не хоче витрачати свої гроші на клуб. Після цього Рафаїлом сам звільнився.

Зараз в луганській команді є борги по зарплатах за кілька місяців.

Сьогодні, 26 березня, Рафаїлом попрощався з працівниками Зорі.

Нагадаємо, замінити Рафаїлова на посаді генерального директора Зорі може Володимир Генінсон. Колишній президент УПЛ готовий розглянути пропозицію луганчан.