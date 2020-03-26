Рафаїлов звільнився із Зорі, у клубі борги по зарплатах

Джерело - Tribuna.com.
Стали відомі деталі відходу генерального директора Зорі Сергія Рафаїлова з клубу після розбіжностей з власником Євгеном Геллером.
Про це повідомляє Tribuna.com.
Головна претензія власника - останнім часом Зоря продала мало гравців, а Геллер не хоче витрачати свої гроші на клуб. Після цього Рафаїлом сам звільнився.
Зараз в луганській команді є борги по зарплатах за кілька місяців.
Сьогодні, 26 березня, Рафаїлом попрощався з працівниками Зорі.
Нагадаємо, замінити Рафаїлова на посаді генерального директора Зорі може Володимир Генінсон. Колишній президент УПЛ готовий розглянути пропозицію луганчан.