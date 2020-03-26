Барселона зацікавилася півзахисником Тоттенгема

Ндомбеле може перебратися до Ла-Ліги

Каталонська Барселона націлилася на півзахисника лондонського Тоттенгема Тангі Ндомбеле.

Про це повідомляє El Mundo Deportivo.

Каталонський клуб шукає гравця на заміну Артуро Відалю й Івану Ракитичу, які, швидше за все, влітку покинуть Барселону.

Серед інших варіантів - півзахисник Наполі Фабієн Руїс.

Нагадаємо, що Ндомбеле перейшов в Тоттенгем влітку 2019 року з Ліона. У цьому сезоні він зіграв 27 матчів, забив 2 м'ячі і зробив 4 гольові передачі.

Раніше, гравці Барселони відмовилися від зниження зарплати на час коронавірусу.