Барселона готова продати вісім футболістів

Грізманн може стати найбільш прибутковим продажем

Барселона може провести перебудову складу у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Sport.es.

Синьо-гранатові готові розлучитися відразу з вісьмома гравцями. Головними кандидатами на продаж є півзахисники Іван Ракітич і Артуро Відаль, чиї контракти закінчуються в 2021 році. При цьому чилійця Барселона розраховує включити в потенційну угоду по нападнику Інтера Лаутаро Мартінесу.

Також каталонці готові продати воротаря Нето, захисників Самуеля Юмтіті і Ектора Фірпо, хавбека Філіпа Коутінью і нападника Мартіна Брайтвайта, який приєднався до команди всього місяць тому. При цьому повідомлялося, що на Коутінью клуб не може знайти покупця.

Найприбутковішим продажем Барселони влітку може стати форвард Антуан Грізманн. Француз перейшов в клуб минулого літа, проте керівництво готове розлучитися з ним в найближче міжсезоння, якщо на його позицію буде придбаний інший гравець.

Відзначається, що продаж перерахованих футболістів не є обов'язковим завданням для Барселони. Гравці, контракти яких не закінчуються в наступному році, покинуть команду, якщо по ним надійдуть вигідні пропозиції і якщо їм буде знайдена заміна.

Раніше, Барселона виставила Грізманна на продаж.

Нагадаємо, Обамеянг може перейти у Барселону.