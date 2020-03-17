Обамеянг може перейти у Барселону

П'єр-Емерік Обамеянг хоче перейти у Барселону

Нападник лондонського Арсеналу П'єр-Емерік Обамеянг може перебратися в каталонську Барселону.

Про це повідомляє Sport.es.

Іспанський клуб хотів оформити трансфер габонського форварда в зимове трансферне вікно, але отримав відмову від "канонірів".

Варто зазначити, що родичі Обамеянга вже переїхали в столицю Каталонії і винаймають житло в передмісті.

У поточному сезоні на рахунку Обамеянга 32 матчі за Арсенал, в яких він забив 20 голів. Поточний контракт гравця з Арсеналом закінчується влітку 2021 року.

Раніше повідомлялося, що Обамеянг може покинути Арсенал.

Нагадаємо, Арсенал в Генті знайшов заміну Обамеянгу.