Обамеянг може перейти у Барселону

Джерело - isport.ua.
Нападник лондонського Арсеналу П'єр-Емерік Обамеянг може перебратися в каталонську Барселону.
Про це повідомляє Sport.es.
Іспанський клуб хотів оформити трансфер габонського форварда в зимове трансферне вікно, але отримав відмову від "канонірів".
Варто зазначити, що родичі Обамеянга вже переїхали в столицю Каталонії і винаймають житло в передмісті.
У поточному сезоні на рахунку Обамеянга 32 матчі за Арсенал, в яких він забив 20 голів. Поточний контракт гравця з Арсеналом закінчується влітку 2021 року.
Раніше повідомлялося, що Обамеянг може покинути Арсенал.
Нагадаємо, Арсенал в Генті знайшов заміну Обамеянгу.