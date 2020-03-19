В Європі зупинено передостанній футбольний чемпіонат

Турецькі чемпіонати з баскетболу та волейболу також поставлені на паузу

Міністр молоді та спорту Туреччини Мехмет Касапоглу зустрівся сьогодні з президентами федерацій і за результатами зустрічі оголосив про перенесення чемпіонатів Туреччини з футболу, баскетболу та волейболу.

Про це повідомляє Fanatik.

Після прийняття рішення Мехмет Сепіл, президент Асоціації футбольних клубів Туреччини, оголосив, що запрошує керівників всіх клубів на зустріч, щоб визначити подальші кроки. Футбол в Туреччині тривав до сих пір без глядачів, будучи лише двома лігами разом з Білоруссю, які продовжували змагання в умовах пандемії.

Футболісти, тренери і клуби зробили великий тиск на турецьку федерацію і міністерство, щоб відкласти чемпіонат. Рішення про припинення турнірів в турецьких лігах було оприлюднено офіційно на сьогоднішній зустрічі в Анкарі.

Раніше, Гармаш потрапив до символічної збірної туру у Туреччині.

Нагадаємо, Гармаш забив гол у чемпіонаті Туреччини.