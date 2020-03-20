Український телеканал покаже матчі чемпіонату Білорусі

Сьогодні Спорт 1 покаже два матчі

В Україні телеканал Спорт 1 розпочинає показ матчів чемпіонату Білорусі.

Про це повідомляє прес-служба телекомпанії Поверхность ТВ.

До недавнього часу в Європі зупинилися всі чемпіонати, крім білоруського і турецького. В результаті пандемія коронавірусу все ж зупинила чемпіонат Туреччини, але першість в Білорусі проходить за графіком.

Більш того, матчі проходять з уболівальниками на трибунах.

20-го березня Спорт 1 покаже два матчі - Динамо (Брест) - ФК Смолевичі і Динамо (Мінськ) - Рух (Брест).

Раніше, БАТЕ з сенсаційної поразки стартував у чемпіонаті Білорусі.