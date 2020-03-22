Барселона виставила Грізманна на продаж

Керівництво каталонської Барселони вирішило попрощатися з французьким форвардом команди Антауном Грізманном і виставило його на трансфер.

Про це повідомляє видання Sport.es.

"Синьо-гранатові" планують підсилити склад до наступного сезону, але хотіли б витратити на це якомога менше грошей, зважаючи на кризу, викликану пандемією коронавірусу. За 29-річного француза, якого влітку минулого року каталонці придбали у Атлетіко за 120 млн євро, "блаугранас" хотіли б отримати 100 млн.

У клубі вважають, що виступи Грізманна не відповідають сумі, витраченій на його трансфер, тому продаж форварда дозволить хоча б частково повернути інвестовані в нього кошти, а також заощадити на зарплаті.

Зрештою, якщо не вдасться продати гравця (яким свого часу цікавились такі гранди як Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Челсі та Арсенал), Барселона готова включити Антуана в угоду або віддати в оренду. В крайньому разі, форвард все ж продовжить виступи у команді Сетьєна і у наступному сезоні.