Ексгравець Шахтаря: У Китаї вже немає осередків місцевої епідемії

Нині Китай стає прикладом для всього світу, показуючи людям, що слідувати рішенням керівництва країни дуже важливо.

Про це заявив колишній форвард Шахтаря Марсело Морено.

"Я був у Китаї в цей час. У мене є друзі, які з самого початку пройшли через весь цей жах, а потім дещо розповіли мені. Я відчував смуток з цього приводу. Я теж бачив заражених людей, вони з'являлися немов з нізвідки, а епідемія набирала обертів з кожним днем. Було дуже важко повірити в те, що відбувається.

Думаю, влада Китаю ухвалила рішення про карантин в потрібний час. Це було настільки правильно, що тепер у них є результати. У Китаї не фіксують випадків внутрішнього зараження, там немає осередків місцевої епідемії. І тепер ця країна стає прикладом для всього світу, показуючи людям, що слідувати рішенням керівництва країни дуже важливо", - заявив Морено.