 Ексгравець Шахтаря: У Китаї вже немає осередків місцевої епідемії | Футбол | Champion.com.ua
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Ексгравець Шахтаря: У Китаї вже немає осередків місцевої епідемії

Сьогодні 13:10 463 0
Морено похвалив місцеву владу за правильні рішення
Ексгравець Шахтаря: У Китаї вже немає осередків місцевої епідемії
#коронавірус, #Морено

Джерело - SporTV.

Нині Китай стає прикладом для всього світу, показуючи людям, що слідувати рішенням керівництва країни дуже важливо.

Про це заявив колишній форвард Шахтаря Марсело Морено.

"Я був у Китаї в цей час. У мене є друзі, які з самого початку пройшли через весь цей жах, а потім дещо розповіли мені. Я відчував смуток з цього приводу. Я теж бачив заражених людей, вони з'являлися немов з нізвідки, а епідемія набирала обертів з кожним днем. Було дуже важко повірити в те, що відбувається.

Думаю, влада Китаю ухвалила рішення про карантин в потрібний час. Це було настільки правильно, що тепер у них є результати. У Китаї не фіксують випадків внутрішнього зараження, там немає осередків місцевої епідемії. І тепер ця країна стає прикладом для всього світу, показуючи людям, що слідувати рішенням керівництва країни дуже важливо", - заявив Морено.

16 лютого Марсело Морено повернувся до Бразилії. Він підписав контракт з Крузейро. Раніше протягом 5 років болівієць грав в Китаї, а останньою його командою була Шицзячжуан Евер Брайт з провінції Хебей.

Раніше, китайський нападник Еспаньйола заразився коронавірусом.

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