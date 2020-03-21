Джерело - tsn.ua.
Тест китайського півзахисника Еспаньйола У Лея на COVID-19 показав позитивний результат.
Про це повідомляє видання AS.
28-річний футболіст заразився в Іспанії,
У гравця спостерігаються помірні симптоми. Він проходить курс лікування у своєму будинку в Барселоні. Китайська футбольна асоціація (CFA) в курсі захворювання хавбека і пообіцяла надати необхідну допомогу.
Відзначимо, що У Лей - перший професійний китайський футболіст із ТОП-5 ліг Європи, який заразився COVID-19.
Нагадаємо, Алієв через коронавірус купив 30 рулонів туалетного паперу.