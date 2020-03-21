Черговий гравець заразився коронавірусом

Тест китайського півзахисника Еспаньйола У Лея на COVID-19 показав позитивний результат.

Про це повідомляє видання AS.

28-річний футболіст заразився в Іспанії,

У гравця спостерігаються помірні симптоми. Він проходить курс лікування у своєму будинку в Барселоні. Китайська футбольна асоціація (CFA) в курсі захворювання хавбека і пообіцяла надати необхідну допомогу.

Відзначимо, що У Лей - перший професійний китайський футболіст із ТОП-5 ліг Європи, який заразився COVID-19.

Нагадаємо, Алієв через коронавірус купив 30 рулонів туалетного паперу.