У Нігерії викрали двох професійних футболістів

Джеймсу вдалося втекти

Гравець нігерійського Абіа Кометс Бенджамін Ілайомед разом з двома футболістами Супер Іглз Дайо Оджо і Еммануелем Джеймсом їхали на автомобілі по автостраді з міста Акура, коли стався інцидент.

Про це повідомляє BBC.

В результаті нападу Ілайомед і Оджо були викрадені, а Джеймсу вдалося втекти.

У Нігерії це перший випадок викрадення в професійному футболі з січня 2019 року. Тоді жертвою злочинців став колишній тренер клубу Катсіна Юнайтед Абдуллахі Біфф.

Зараз чемпіонат Нігерії поряд з більшістю професійних ліг по всьому світу припинений у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Раніше, колишній нападник збірної Нігерії загинув у ДТП.

Нагадаємо, у Нігерії футболіст помер після зіткнення на полі.