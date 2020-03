У Нігерії футболіст помер після зіткнення на полі

Поєдинок чемпіонату Нігерії між Насарава і Катсіна Юнайтед завершився жахливою трагедією.

В одному з моментів матчу футболіст Насарави Чієм Мартінс зіткнувся з гравцем команди суперників і звалився на газон.

Медики спробували допомогти гравцеві, але машина швидкої допомоги на стадіоні не заводилася. Представник ЗМІ на своєму авто повіз Мартінса в госпіталь, але по дорозі він помер.

Партнери Чієм дуже болісно сприйняли новину про його кончину. Хто то лежав і плакав, інші не могли повірити в те, що сталося.

AGONY! Nasarawa United players in tears after Chieme Martins was confirmed dead after Sunday’s NPFL clash vs Katsina United. Martins slumped following a collision, however, he gave up the ghost stranded as the Peugeot 406 ambulance stationed match venue did not start 😭🕯️😭😭🕯️ pic.twitter.com/PbIms2NkXP