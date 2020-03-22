Колишній нападник збірної Нігерії загинув у ДТП

Джерело - iSport.ua.
Колишній нападник збірної Нігерії Іфеані Джордж загинув у результаті ДТП.
Про це повідомляє ВВС.
Футболіст, який виступав за місцевий Енугу Рейнджерс, їхав до Лагосу і врізався у вантажівку.
У машині з Джорджем були ще двоє людей, один з яких був його партнером по команді. Їх доля поки невідома.
Варто відзначити, що Іфеані Джордж в 2017-му році провів два матчі за збірну Нігерії, в яких не відзначався гольовими діями.
Раніше, у Нігерії футболіст помер після зіткнення на полі.