Колишній нападник збірної Нігерії загинув у ДТП

Спортсмен загинув у віці 26 років

Колишній нападник збірної Нігерії Іфеані Джордж загинув у результаті ДТП.

Про це повідомляє ВВС.

Футболіст, який виступав за місцевий Енугу Рейнджерс, їхав до Лагосу і врізався у вантажівку.

У машині з Джорджем були ще двоє людей, один з яких був його партнером по команді. Їх доля поки невідома.

Варто відзначити, що Іфеані Джордж в 2017-му році провів два матчі за збірну Нігерії, в яких не відзначався гольовими діями.

Раніше, у Нігерії футболіст помер після зіткнення на полі.