Рафаїлов підтвердив свою відставку із Зорі

Сергій Рафаїлов, який обіймає посаду генерального директора у Зорі, підтвердив, що покине клуб.

Про це розповів сам Сергій Рафаїлов.

"Мені залишилося працювати тут два дні. Тому всі питання до керівників і інших людей. Чому? Не буду відповідати на це питання. Не буду спілкуватися з журналістами. Не буду вам це все пояснювати. 26 числа я працюю останній день у Зорі. Поки я нікому нічого не хочу коментувати", - розповів Рафаїлов.