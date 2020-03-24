 Рафаїлов підтвердив свою відставку із Зорі | Футбол | Champion.com.ua
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Рафаїлов підтвердив свою відставку із Зорі

Сьогодні 17:15 1035 0
Сергій Рафаїлов прокоментував свою відставку
Рафаїлов підтвердив свою відставку із Зорі
#Рафаїлов

Джерело - ua.tribuna.com.

Сергій Рафаїлов, який обіймає посаду генерального директора у Зорі, підтвердив, що покине клуб.

Про це розповів сам Сергій Рафаїлов.

"Мені залишилося працювати тут два дні. Тому всі питання до керівників і інших людей. Чому? Не буду відповідати на це питання. Не буду спілкуватися з журналістами. Не буду вам це все пояснювати. 26 числа я працюю останній день у Зорі. Поки я нікому нічого не хочу коментувати", - розповів Рафаїлов.

Нагадаємо, замінити Рафаїлова на посаді генерального директора Зорі може Володимир Генінсон. Колишній президент УПЛ готовий розглянути пропозицію луганчан.

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