Два європейські гранди зацікавилися Грізманном

Джерело - football24.ua.
Манчестер Юнайтед та ПСЖ готують своїх представників до перемовин з Барселоною щодо нападника Антуана Грізманна.
Про це повідомляє Sport.es.
Саме англійський та французький гранди є головними претендентами на форварда каталонців Антуана Грізманна. Очікується, що сума переходу становитиме близько 100 млн євро.
Влітку 2019-го Барселона придбала 29-річного француза у Атлетіко за 120 млн євро. У нинішньому сезоні Ла-Ліги Грізманн провів 26 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та 5-ма асистами.
Раніше, Барселона виставила Грізманна на продаж.
Нагадаємо, Обамеянг може перейти у Барселону.