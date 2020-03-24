Два європейські гранди зацікавилися Грізманном

Перебування француза у Барсі може бути не тривалим

Манчестер Юнайтед та ПСЖ готують своїх представників до перемовин з Барселоною щодо нападника Антуана Грізманна.

Про це повідомляє Sport.es.

Саме англійський та французький гранди є головними претендентами на форварда каталонців Антуана Грізманна. Очікується, що сума переходу становитиме близько 100 млн євро.

Влітку 2019-го Барселона придбала 29-річного француза у Атлетіко за 120 млн євро. У нинішньому сезоні Ла-Ліги Грізманн провів 26 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та 5-ма асистами.

Раніше, Барселона виставила Грізманна на продаж.

Нагадаємо, Обамеянг може перейти у Барселону.