Жозе Моурінью хоче підсилити атаку Тоттенгема

Головний тренер лондонського Тоттенгема Жозе Моурінью зацікавлений в 19-річному норвезькому нападнику дортмундської Борусії Ерлінгу Голанду.

Про це повідомляє Don Balon.

Голанд перейшов в Боруссію з Зальцбурга за 20 млн євро. Нападник зіграв у 11 матчів у всіх турнірах, де забив 12 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

Контракт Голанда розрахований до літа 2024 року. Орієнтовна вартість футболіста оцінюється в 80 млн євро.

Нагадаємо, Голанд став першим в історії, хто в одному сезоні Ліги чемпіонів забивав за дві різні команди.

Раніше, нападник встановив унікальний рекорд Бундесліги.