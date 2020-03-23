Мілевський - геніальний футболіст, - екстренер Динамо

Екстренер київського Динамо Сергій Овчінніков згадав період своєї роботи в столиці України

Джерело - Сичьов підкаст и Дєнис Казанскій.

Колишні лідери Динамо Артем Мілевський і Олександр Алієв - футболісти найвищого рівня.

Про це заявив екстренер Динамо (помічний Юрія Сьоміна) Сергій Овчінніков.

"Мілевський та Алієв класні хлопці. Я не бачив, ані порушення режиму, ані нічого іншого. Бачив лише 25 голів забих Мілевським і 20 - Алієвим. Обидва просто фантастично добрі - їх в Києві всі любили. Я не можу їх назвати якоимось хуліганами. Бувало Брій Павлович просив мене, щоб перед грою поговорив з ними, змотивував - мені простіше це було зробити бо щойно завершив кар'єру. Я розмовляв з ними і бачив професіоналів найвищого рівня. Артем та Сашко мені відповідали: "Сергію, не хвилюйся, ми за Палича помремо.

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Алієв - роботяга, багато тренувався, а Мілевський то взагалі геніальний футболіст", - сказав Овчінніков.

Раніше повідомлялося, що Мілевський не проти стати тренером Динамо.