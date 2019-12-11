Мілевський хоче стати тренером київського Динамо

Джерело - sportarena.
Нападник Динамо Брест Артем Мілевський у майбутньому хоче повернутися у київське Динамо.
Про це розповів сам гравець.
"У мене поки не було думок про тренерську діяльність. Але хотілося б колись повернутися в київське Динамо в якості тренера. Або не тільки як тренер, але і на іншу посаду ", - сказав Мілевський.
Мілевський у поточному сезоні провів у складі брестського клубу 27 матчів, забив 4 голи. Команда стала чемпіоном Білорусі, перервавши гегемонію БАТЕ.
Нагадаємо, Мілевський обматюкав гравців Динамо.
Також, нападник проводить відпустку в Києві.