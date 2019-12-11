Мілевський хоче стати тренером київського Динамо

Нападник Динамо Брест Артем Мілевський у майбутньому хоче повернутися у київське Динамо.

Про це розповів сам гравець.

"У мене поки не було думок про тренерську діяльність. Але хотілося б колись повернутися в київське Динамо в якості тренера. Або не тільки як тренер, але і на іншу посаду ", - сказав Мілевський.