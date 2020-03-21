 Глєб: У Мілевського раніше в голові був снаряд | Футбол | Champion.com.ua
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Глєб: У Мілевського раніше в голові був снаряд

Сьогодні 12:45 485 0
Олександр Глєб прокоментував гру Артема Мілевського
Глєб: У Мілевського раніше в голові був снаряд
#Мілевський, #Глєб

Джерело - Вацко Live.

Нападник брестського Динамо Артем Мілевський завжди був талановитим футболістом.

Про це розповів колишній футболіст Олександр Глєб.

"Подобається, як грав і грає Міля. Але в його голові раніше був патрон або снаряд, не знаю. Але це його життя - як хотів, так і чинив.

Я до нього з повагою ставлюся, але він сам знає, що я сильніший футболіст. Я бачив, що він говорив протилежне. Міля - більше актор. Він хороший і талановитий футболіст, але Міля, заспокойся, братан. Успіхів йому в тому, щоб довести, що він найкращий.

Для мене він не зрадник білоруського футболу. Ніхто ж йому не допомагав, на футбол його відвели батьки, він займався. Що і хто для нього робив? Він поїхав, засвітився, йому надійшла пропозиція і він прийняв таке рішення. У нас завжди починають судити, але ніхто ж не пройшов його шлях, ніхто не знає, що і як було. А відразу накидатися, мовляв, Міля - зрадник, ні це його життя. Я поважаю його рішення і не звинувачую", - розповів Глєб.

Нагадаємо, Брестське Динамо зіграло внічию з ФК Смолевичі у 1 турі чемпіонату Білорусі.

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