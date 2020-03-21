Нападник брестського Динамо Артем Мілевський завжди був талановитим футболістом.

Про це розповів колишній футболіст Олександр Глєб.

"Подобається, як грав і грає Міля. Але в його голові раніше був патрон або снаряд, не знаю. Але це його життя - як хотів, так і чинив.

Я до нього з повагою ставлюся, але він сам знає, що я сильніший футболіст. Я бачив, що він говорив протилежне. Міля - більше актор. Він хороший і талановитий футболіст, але Міля, заспокойся, братан. Успіхів йому в тому, щоб довести, що він найкращий.

Для мене він не зрадник білоруського футболу. Ніхто ж йому не допомагав, на футбол його відвели батьки, він займався. Що і хто для нього робив? Він поїхав, засвітився, йому надійшла пропозиція і він прийняв таке рішення. У нас завжди починають судити, але ніхто ж не пройшов його шлях, ніхто не знає, що і як було. А відразу накидатися, мовляв, Міля - зрадник, ні це його життя. Я поважаю його рішення і не звинувачую", - розповів Глєб.