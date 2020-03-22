Збірна України отримала рекордну премію за вихід на Євро-2020

Збірній України за вихід на Євро-2020 вже виплачено рекордну премію.

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.

"Ми пишаємося нашою збірною. Запам'ятовується чудовий 2019 рік, коли історично вийшло, що ми вийшли на два чемпіонати Європи - Євро-2020 і Євро-2021.

Сьогодні можу точно сказати, що все премії виплачені. Це рекордна премія за весь час - з податками 4 млн доларів отримали наші гравці і тренери. Наша збірна гідна того, щоб отримувати рекордні премії.

4 млн доларів - скільки людей? Це вся наша збірна, яка брала участь у відборі. Сам розподіл всередині вже вирішує тренерський штаб разом з капітаном команди. Єдине наше завдання, щоб це було з урахуванням податків, щоб вони були сплачені і гравці отримали, зароблену чесною працею премію", - сказав Павелко.