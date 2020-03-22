Стало відомо, коли Рафаїлов залишить Зорю

Функціонер залишить клуб у четвер

Джерело - Sport Arena.

Генеральний директор луганської Зорі Сергій Рафаїлов звільнить посаду у найближчий четвер.

Про це повідомляє Sport Arena.

Це останній робочий день функціонера в луганському клубі.

Раніше повідомлялося, що Рафаїлом написав заяву про звільнення з Зорі. Він працював в клубі з листопада 2009 року. Функціонер покине посаду через непорозуміння з президентом Зорі Євгеном Геллером.

Замінити Рафаїлова на посаді генерального директора Зорі може Володимир Генінсон. Колишній президент УПЛ готовий розглянути пропозицію луганчан.