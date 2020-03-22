Стало відомо, коли Рафаїлов залишить Зорю

Джерело - Sport Arena.
Генеральний директор луганської Зорі Сергій Рафаїлов звільнить посаду у найближчий четвер.
Про це повідомляє Sport Arena.
Це останній робочий день функціонера в луганському клубі.
Раніше повідомлялося, що Рафаїлом написав заяву про звільнення з Зорі. Він працював в клубі з листопада 2009 року. Функціонер покине посаду через непорозуміння з президентом Зорі Євгеном Геллером.
Замінити Рафаїлова на посаді генерального директора Зорі може Володимир Генінсон. Колишній президент УПЛ готовий розглянути пропозицію луганчан.