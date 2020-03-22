Лідери Барселони погодилися на зниження зарплати

Джерело - iSport.ua.
Президент Барселони Жозеп Бартомеу провів зустріч з чотирма ключовими гравцями команди - Ліонелем Мессі, Жераром Піке, Серхіо Бускетсом і Роберто.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Функціонер обговорив з футболістами можливе зниження зарплат через припинення сезону. У Барселоні сподіваються, що сумарні витрати на заробітну плату не перевищать 1 млрд євро.
Це пов'язано з бажанням каталонців збалансувати бюджет - клуб недоотримає гроші від спонсорів через пандемію коронавірусу, яка привела до припинення чемпіонату Іспанії.
Відзначається, що лідери команди погодилися з пропозицією Бартомеу. На період карантину вони будуть отримають менший оклад.
Раніше, Барселона виставила Грізманна на продаж.
Нагадаємо, Обамеянг може перейти у Барселону.