Лідери Барселони погодилися на зниження зарплати

Каталонці хочуть збалансувати бюджет через проблеми зі спонсорами

Президент Барселони Жозеп Бартомеу провів зустріч з чотирма ключовими гравцями команди - Ліонелем Мессі, Жераром Піке, Серхіо Бускетсом і Роберто.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Функціонер обговорив з футболістами можливе зниження зарплат через припинення сезону. У Барселоні сподіваються, що сумарні витрати на заробітну плату не перевищать 1 млрд євро.

Це пов'язано з бажанням каталонців збалансувати бюджет - клуб недоотримає гроші від спонсорів через пандемію коронавірусу, яка привела до припинення чемпіонату Іспанії.

Відзначається, що лідери команди погодилися з пропозицією Бартомеу. На період карантину вони будуть отримають менший оклад.

Раніше, Барселона виставила Грізманна на продаж.

Нагадаємо, Обамеянг може перейти у Барселону.