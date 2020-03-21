Український журналіст Віктор Вацко має вплив на львівські Карпати.

Про це розповів колишній віце-президент Карпат Олег Смалійчук.

"Я знаю, що Вацко впливає на політику Карпат. Він дзвонив Димінському та нахвалював Шаблія, мовляв, це крутий агент, який заробить мільйони і виведе клуб на інший рівень. Це рекомендація, а рекомендація - це відповідальність. Відповідальність повинні нести чуваки, які нарозповідали і сидять собі в Києві, п'ють каву і їздять на риболовлю" - сказав Смалійчук.

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"Я говорив, давайте мені цю фістаху в студію. Я хоч не вмію красиво говорити, але готовий прийти і поспілкуватися з ним хоч в прямому, хоч в кривому ефірах. Хоч завтра. Що він зробив в Карпатах, щоб мати моральне право відкривати рот? Шаблій та Вацко - одна шарашкіна контора", - підсумував функціонер.