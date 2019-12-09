Колишній віце-президент Карпат назвав Вацка фісташкою

Олег Смалійчук прокоментував послідовність Віктора Вацка

Колишній віце-президент львівських Карпат Олег Смалійчук розкритикував Віктора Вацка за непослідовність у відношенні до головного тренера Карпат Романа Санжара.

Про це розповів сам спеціаліст.

"Ця фісташка краще б мовчала. Спочатку розповідав керівництву, який Санжар хороший тренер, зустрічався з фанатами, захищаючи Санжара, твіти в його підтримку. А зараз перевзувся навіть швидше сучасного українського політика", - відзначив Смалійчук.

Раніше, Смалійчук розкритикував Вацка.

Також, Смалійчук звинуватив Федецького у роботі з суддями.