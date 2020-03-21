Джерело - tsn.ua.
Нападник мадридського Реала Лука Йовіч може покинути команду після закінчення сезону.
Про це повідомляє Daily Star.
Керівництво мадридського клубу невдоволене поведінкою сербського футболіста, який перервав двотижневий карантин в Іспанії та вилетів на батьківщину, щоб привітати подругу з Днем народження.
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Цього сезону на рахунку Йовіча 24 матчі в усіх турнірах, два забиті голи та дві результативні передачі.
Нагадаємо, Йовіч вказав причину порушення карантину.