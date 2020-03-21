Лука Йовіч влітку може покинути Реал

Нападник мадридського Реала Лука Йовіч може покинути команду після закінчення сезону.

Про це повідомляє Daily Star.

Керівництво мадридського клубу невдоволене поведінкою сербського футболіста, який перервав двотижневий карантин в Іспанії та вилетів на батьківщину, щоб привітати подругу з Днем народження.

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Цього сезону на рахунку Йовіча 24 матчі в усіх турнірах, два забиті голи та дві результативні передачі.

Нагадаємо, Йовіч вказав причину порушення карантину.