Президент Сербії пригрозив арештом нападнику Реала

Джерело - УНІАН.
Президент Сербії Александр Вучич пригрозив арештом форварду Реала Луці Йовичу, який порушив умови карантину.
Про це повідомляє Marca.
Йович спершу перервав двотижневий карантин у Реалі, щоб відправитися в Сербію на день народження своєї подруги. Потім футболіст порушив безліч приписів уряду Сербії, спрямованих на боротьбу з коронавірусом.
"Якщо Йович покине свою квартиру, то буде заарештований. Я думаю, що він шкодує про свої дії, але він повинен розуміти, що життя наших громадян важливіше його мільйонів", - сказав Вучич.
Раніше, у Барселоні хочуть зменшити зарплату через коронавірус.