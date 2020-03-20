Президент Сербії пригрозив арештом нападнику Реала

Йович порушив умови карантину

Джерело - УНІАН.

Президент Сербії Александр Вучич пригрозив арештом форварду Реала Луці Йовичу, який порушив умови карантину.

Про це повідомляє Marca.

Йович спершу перервав двотижневий карантин у Реалі, щоб відправитися в Сербію на день народження своєї подруги. Потім футболіст порушив безліч приписів уряду Сербії, спрямованих на боротьбу з коронавірусом.

"Якщо Йович покине свою квартиру, то буде заарештований. Я думаю, що він шкодує про свої дії, але він повинен розуміти, що життя наших громадян важливіше його мільйонів", - сказав Вучич.

Раніше, у Барселоні хочуть зменшити зарплату через коронавірус.