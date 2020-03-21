 Йовіч вказав причину порушення карантину | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Стаховський: Найкращим часом були два місяці після Майдану, коли вся ця сволота зникла з території України
Вчора 17:54 2530 9
Екслайнсмен англійського чемпіоншип Олександр Салій: В Англії елітні арбітри заробляють 60 тисяч фунтів за сезон
Вчора 17:13 1816 1
У Києві скасували чемпіонат Європи з бадмінтону
Вчора 14:12 249
В Україні звільнили голову Держагентства спорту
Вчора 13:44 1658
Рафаїлов залишить луганську Зорю
19.03.2020 17:54 1698
Реал визначився з майбутнім Луніна
19.03.2020 14:45 5698
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все
19.03.2020 12:00 13268
Гарсія: Не здивуюся, якщо Лопес зупинить Ломаченка
19.03.2020 11:50 3614
Бех-Романчук вказала на головному проблему легкої атлетики в Україні
19.03.2020 10:17 2112
Гвоздик: У бою Ломаченко - Лопес є інтрига
19.03.2020 08:32 4507
Блоги
Розібрав на запчастини. Гол-красень Ярмоленка у ворота Евертона
Розібрав на запчастини. Гол-красень Ярмоленка у ворота Евертона Андрій Твердохліб
19.03.2020 12:58 7948
Феноменальна гармата Антунеша у ворота Говарда, від якої Ребров схопився за голову
Феноменальна гармата Антунеша у ворота Говарда, від якої Ребров схопився за голову Андрій Твердохліб
19.03.2020 12:47 3481
П'ять років тому Динамо знищило Евертон у Лізі Європи
П'ять років тому Динамо знищило Евертон у Лізі Європи Valeriy Ruchka
19.03.2020 11:48 1786
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ Valeriy Ruchka
18.03.2020 23:33 4347
Фабрегас від ізоляції почав кричати на балконі, "посилаючи" сусідів
Фабрегас від ізоляції почав кричати на балконі, "посилаючи" сусідів Valeriy Ruchka
18.03.2020 21:25 602
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:16 Футбол Шовковський: Дані про коронавірус в кращому випадку треба множити на два 113
12:57 Футбол Буде жорстко: Алієв відкрив свій YouTube-канал 431
12:56 Теніс Сергій Стаховський: Зеленський - це лише популізм 225
12:45 Футбол Глєб: У Мілевського раніше в голові був снаряд 484
12:26 Футбол Йовіч вказав причину порушення карантину 223
12:09 Футбол Агробізнес відпустив футболістів додому 336
11:50 Футбол Рома хоче підписати гравця Шахтаря 953
11:34 Бокс Усик: Я хочу битися з Джошуа та Ф’юрі 513
11:15 Баскетбол Леброн хоче завершити кар’єру у Лос-Анджелес Лейкерс 273
10:58 Футбол Левандовський: Роналду кликав мене в Реал 306
10:45 Футбол Арсенал назвав стан Артети 466
10:31 Футбол Маркевич: Білорусь нікуди не втече від коронавірусу 661
10:15 Футбол Шевченко погодиться продовжити роботу в збірній України – Орбу 601 1
09:57 Футбол Суркіс: У критиків мого челенджу з туалетним папером проблеми з почуттям гумору 717
09:44 Футбол Наполі хоче відновити тренування попри карантин 294
09:28 Футбол Інгулець визначився зі стадіоном для участі в УПЛ 955
09:13 Бокс Усик: Ф'юрі спеціально робить так, щоб люди думали, що він хворий 1037
20 Березня 2020
23:54 ММА У Росії при загадкових обставинах загинув боєць ММА 936
23:44 Футбол Стала відома причина, по якій Рафаїлов залишить Зорю 1541
23:39 Інше Чемпіонат світу зі снукеру відкладено на невизначений час 682
23:29 Футбол Бундесліга визначила найкращого гравця лютого 593
23:18 Футбол Генінсон: Буде пропозиція стати гендиректором Зорі - будемо думати 767
23:11 Футбол ФК Олександрія оплатив апаратуру для трьох лікарень Кіровоградщини 619
23:03 Футбол Динамо - ФК Смолевичі 1:1. Огляд матчу 828
22:55 Футбол У Барселоні визначилися з майбутнім Мессі 1323

Йовіч вказав причину порушення карантину

Сьогодні 12:26 223 0
Лука Йовіч прокоментував порушення ізоляції
Йовіч вказав причину порушення карантину
#Йовіч, #Реал

Джерело - football.uа.

Нападник Реала Лука Йовіч готовий нести відповідальність за порушення умов карантину.

Про це розповів сам сербський форвард.

"Я порушив ізоляцію, тому що я не знав про правила. Я знаю, в це важко повірити, але це правда. У Іспанії, і навіть в Італії і в країнах, за якими ми спостерігаємо через інтернет, будь-хто, хто знаходиться на карантині, може виходити і викидати сміття раз в день, ходити в аптеку або магазин. Тому я подумав, що тут, в Сербії, застосовуються ті ж правила.

Актуально: Президент Сербії пригрозив арештом нападнику Реала

Це моя вина, що я не знав усього цього. Але я думаю, що важливо пояснювати подібні речі зрозуміліше, особливо людям, які приїжджають з-за кордону. Я не хотів би звинувачувати влади в моєму невігластві. Я знав про те, що відбувалося, тому є документ, що підтверджує це.

Я готовий нести наслідки за свої дії", - розповів Йовіч.

Нагадаємо, у Барселоні хочуть зменшити зарплату через коронавірус.

Коментарі ()