Нападник Реала Лука Йовіч готовий нести відповідальність за порушення умов карантину.

Про це розповів сам сербський форвард.

"Я порушив ізоляцію, тому що я не знав про правила. Я знаю, в це важко повірити, але це правда. У Іспанії, і навіть в Італії і в країнах, за якими ми спостерігаємо через інтернет, будь-хто, хто знаходиться на карантині, може виходити і викидати сміття раз в день, ходити в аптеку або магазин. Тому я подумав, що тут, в Сербії, застосовуються ті ж правила.

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Це моя вина, що я не знав усього цього. Але я думаю, що важливо пояснювати подібні речі зрозуміліше, особливо людям, які приїжджають з-за кордону. Я не хотів би звинувачувати влади в моєму невігластві. Я знав про те, що відбувалося, тому є документ, що підтверджує це.

Я готовий нести наслідки за свої дії", - розповів Йовіч.