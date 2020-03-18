Президент Інгульця: На футбол і так ніхто не ходить, а тут ще налякали цим вірусом

Чемпіонат України з футболу не варто було призупиняти через поширення коронавірусу.

Про це президент ФК Інгулець Олександр Поворознюк заявив в інтерв’ю Football Hub.

"Зарплата гравцям? Звичайно, буду платити. Хіба є вихід? Суть не в цьому. Суть в футболі. На нього і так ніхто не ходить, а тут ще налякали цим вірусом. Постійно якась хе - я: то пташиний грип, то ще якийсь. Викачка грошей йде. У нас немає ніякого грипу, в чому проблема", - зазначив Поворознюк.