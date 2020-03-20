Гол українця приніс перемогу Руху над Динамо у 1 турі чемпіонату Білорусі

Автором голу став екс-гравець Карпат

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 березня, у першому турі чемпіонату Білорусі мінське Динамо зустрічалося з брестським Рухом.

На 26-ій хвилині матчу гол українця Ковтуна дозволив Руху вийти вперед.Цей гол став єдиним і приніс перемогу гостям.

Відзначимо, що Ковтун відіграв увесь матч. Окрім нього за Рух грав ще один українець - Мігунов був замінений на 86-ій хвилині. У складі Динамо Сухоцький провів увесь матч.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

1 тур, 20 березня

Динамо (Мінськ) - Рух (Брест) 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 26 Ковтун

Раніше, Шахтар Вернидуба програв у першому турі чемпіонату Білорусі.

Нагадаємо, БАТЕ з сенсаційної поразки стартував у чемпіонаті Білорусі.