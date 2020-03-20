Гол українця приніс перемогу Руху над Динамо у 1 турі чемпіонату Білорусі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 20 березня, у першому турі чемпіонату Білорусі мінське Динамо зустрічалося з брестським Рухом.
На 26-ій хвилині матчу гол українця Ковтуна дозволив Руху вийти вперед.Цей гол став єдиним і приніс перемогу гостям.
Відзначимо, що Ковтун відіграв увесь матч. Окрім нього за Рух грав ще один українець - Мігунов був замінений на 86-ій хвилині. У складі Динамо Сухоцький провів увесь матч.
Чемпіонат Білорусі - Вища ліга
1 тур, 20 березня
Динамо (Мінськ) - Рух (Брест) 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 26 Ковтун
Раніше, Шахтар Вернидуба програв у першому турі чемпіонату Білорусі.
Нагадаємо, БАТЕ з сенсаційної поразки стартував у чемпіонаті Білорусі.