Лукаку про карантин: Трохи не збожеволів

Джерело - football.ua.
Нападник Інтера Ромелу Лукаку втомився перебувати на карантині через загрозу коронавірусу.
Про це він заявив в інтерв'ю A Bola.
"Мало не збожеволів. Не можу нікуди вийти, не можу тренуватися. Протягом дев'яти днів сиджу вдома.
Футболісти перебувають в квартирах в центрі міста. Керівництво запитало, якщо кому потрібен велотренажер або бігова доріжка - їх привезуть. Їду також привозять щодня. Шалено сумую за нормального життя", - зазначив Лукаку.
Раніше, в Італії готуються до відновлення чемпіонату.
Нагадаємо, стали відомі збитки ТОП-чемпіонатів через пандемію коронавірусу.