Лукаку про карантин: Трохи не збожеволів

Нападник прокоментував те, що йому доводиться перебувати на карантині

Нападник Інтера Ромелу Лукаку втомився перебувати на карантині через загрозу коронавірусу.

Про це він заявив в інтерв'ю A Bola.

"Мало не збожеволів. Не можу нікуди вийти, не можу тренуватися. Протягом дев'яти днів сиджу вдома. Футболісти перебувають в квартирах в центрі міста. Керівництво запитало, якщо кому потрібен велотренажер або бігова доріжка - їх привезуть. Їду також привозять щодня. Шалено сумую за нормального життя", - зазначив Лукаку.

Раніше, в Італії готуються до відновлення чемпіонату.

Нагадаємо, стали відомі збитки ТОП-чемпіонатів через пандемію коронавірусу.