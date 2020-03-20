Брестське Динамо зіграло внічию з ФК Смолевичі у 1 турі чемпіонату Білорусі

Мілевський відіграв увесь матч, Нойок провів 75 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 березня, у першому турі чемпіонату Білорусі Динамо (Брест) приймав ФК Смолевичі.

На 55-ій хвилині гості вийшли вперед завдяки голу Мухамедова. Через 14 хвилин Кікі зрівняв рахунок.

Мілевський і Нойок у складі Динамо вийшли на поле з перших хвилин матчу. Нойока замінили на 75-ій хвилині.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

1 тур, 20 березня

Динамо (Брест) - ФК Смолевичі 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 55 Мухамедов, 1:1 - 69 Кікі

Раніше, Шахтар Вернидуба програв у першому турі чемпіонату Білорусі.

Нагадаємо, БАТЕ з сенсаційної поразки стартував у чемпіонаті Білорусі.