Брестське Динамо зіграло внічию з ФК Смолевичі у 1 турі чемпіонату Білорусі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 20 березня, у першому турі чемпіонату Білорусі Динамо (Брест) приймав ФК Смолевичі.
На 55-ій хвилині гості вийшли вперед завдяки голу Мухамедова. Через 14 хвилин Кікі зрівняв рахунок.
Мілевський і Нойок у складі Динамо вийшли на поле з перших хвилин матчу. Нойока замінили на 75-ій хвилині.
Чемпіонат Білорусі - Вища ліга
1 тур, 20 березня
Динамо (Брест) - ФК Смолевичі 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 55 Мухамедов, 1:1 - 69 Кікі
Раніше, Шахтар Вернидуба програв у першому турі чемпіонату Білорусі.
Нагадаємо, БАТЕ з сенсаційної поразки стартував у чемпіонаті Білорусі.