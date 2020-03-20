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Барселона визначилась з майбутнім Сетьєна

Сьогодні 13:29 977 0
Кіке Сетьен може залишитися у клубі на наступний сезон
Барселона визначилась з майбутнім Сетьєна
#Сетьєн, #Барселона

Джерело - sportarena.com.

Керівництво Барселони довіряє нинішньому головному тренеру команди Кіке Сетьєну і не планує розлучатися з ним в кінці сезону.

Про це повідомляє Sport.es.

Представникам каталонців подобається робота 61-річного тренера, його характер і взаємовідношення з гравцями, тому Сетьєну можуть довірити керівництво командою і в наступному сезоні. Спочатку контракт з ним був підписаний до літа 2020 року.

Раніше повідомлялося, що у Барселоні розраховують на Коутінью.

Також, Обамеянг може перейти у Барселону.

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