У Барселоні розраховують на Коутінью

Кіке Сетьєн хоче повернути Коутінью

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн хоче включити до складу своєї команди півзахисника Філіпа Коутінью, який наразі виступає в оренді у Баварії.

Про це повідомляє AS.

Тренер вже обговорив цю ідею з керівництвом клубу, але там немає єдиної думки, чи варто зберігати бразильця в команді.

Відзначається, що шансів утриматися в Барселоні Коутінью додає те, що мюнхенці поки що не планують викуповувати контракт гравця, а інших потенційних покупців немає.

Нагадаємо, Челсі хоче взяти в оренду Коутінью.