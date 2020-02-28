Захисник Динамо Кадар перейшов до китайського клубу

Кадар став гравцем клубу Шаньдун Лунен

Джерело - ФК Динамо.

29-річний угорський захисник Тамаш Кадар перейшов до клубу китайської Суперліги Шаньдун Лунен.

Про це повідомляє прес-служба київського клубу.

Трансфер здійснений на постійній основі, фінансові умови угоди не розголошуються.

Вадим Шаблій, агент Кадара, повідомив, що контракт його підопічного з Шаньдун Лунен розрахований на чотири роки.

Тамаш захищав кольори Динамо з лютого 2017-го року після переходу з познанського Леха. Всього за Динамо Кадар провів 104 матчі у всіх турнірах, де забив один м'яч і віддав п'ять результативних передач. У поточному сезоні Кадар провів за Динамо 20 матчів у всіх турнірах, де віддав одну результативну передачу.

Орієнтовна вартість футболіста оцінюється в €4 мільйони.

Раніше, Кадара виключили із заявки Динамо.