Захисник Динамо Кадар перейшов до китайського клубу

Джерело - ФК Динамо.
29-річний угорський захисник Тамаш Кадар перейшов до клубу китайської Суперліги Шаньдун Лунен.
Про це повідомляє прес-служба київського клубу.
Трансфер здійснений на постійній основі, фінансові умови угоди не розголошуються.
Вадим Шаблій, агент Кадара, повідомив, що контракт його підопічного з Шаньдун Лунен розрахований на чотири роки.
Тамаш захищав кольори Динамо з лютого 2017-го року після переходу з познанського Леха. Всього за Динамо Кадар провів 104 матчі у всіх турнірах, де забив один м'яч і віддав п'ять результативних передач. У поточному сезоні Кадар провів за Динамо 20 матчів у всіх турнірах, де віддав одну результативну передачу.
Орієнтовна вартість футболіста оцінюється в €4 мільйони.
Раніше, Кадара виключили із заявки Динамо.