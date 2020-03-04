Михайличенко пояснив рішення Динамо продати Кадара

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко вказав причини трансферу захисника Тамаша Кадара у китайський клуб.

Про це розповів сам український спеціаліст.

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"Чому Тамаш Кадар залишив Динамо? Чи не буде його бракувати принаймні для ротації? Тому що для аби грати в київському Динамо, недостатньо просто підписати контракт, потрібно дуже хотіти грати. Якщо немає бажання і є пропозиції від інших команд, будь ласка. Тому Кадар зараз грає в Китаї", - відзначив Михайличенко.