Михайличенко пояснив рішення Динамо продати Кадара

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко вказав причини трансферу захисника Тамаша Кадара у китайський клуб.
Про це розповів сам український спеціаліст.
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"Чому Тамаш Кадар залишив Динамо? Чи не буде його бракувати принаймні для ротації? Тому що для аби грати в київському Динамо, недостатньо просто підписати контракт, потрібно дуже хотіти грати. Якщо немає бажання і є пропозиції від інших команд, будь ласка. Тому Кадар зараз грає в Китаї", - відзначив Михайличенко.
Раніше, Кадар офіційно перейшов до китайського клубу.