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Санжар: Карпатам пауза піде на користь

Сьогодні 10:32 264 0
Роман Санжар прокоментував паузу в УПЛ
Санжар: Карпатам пауза піде на користь
#Санжар, #Карпати, #УПЛ

Джерело - dynamo.kiev.ua.

Багато новачків Карпат зможуть акліматизуватись у команді за час вимушеної паузи у чемпіонаті.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Роман Санжар.

"Якщо говорити тільки про Карпати, то для нашої команди невелика пауза навіть на користь. Багато наших новачки приєдналися до команди вже після зборів, втягувалися в роботу прямо по ходу чемпіонату, і їм довелося непросто.

А взагалі ... Тижнів зо два футболісти, сидячи вдома, протримаються, але якщо вони будуть знаходитися без тренувань, скажімо, місяць, то вже виникнуть питання як до їх функціонального стану, так і до їх ігровим кондиціям. Особливо, якщо їм в такому стані доведеться відновлювати участь в матчах. Буде потрібно якась кількість часу, щоб повернути команду на потрібний рівень готовності", - розповів Санжар.

Раніше, Карпати і Львів зіграли внічию (1:1).

Нагадаємо, Ювентус і Аякс проявляють цікавість до екс-гравця Карпат.

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