Шевченко дав поради щодо захисту від коронавірусу

Всі мають з розумінням дослухатися до рекомендацій

Джерело - Чемпіон.

Всі жителі нашої планети мають стежити за особистою гігієною і продовжувати вести здоровий спосіб життя, щоб уникнути захворювання коронавірусом.

Про це заявив наставник збірної України Андрій Шевченко.

"Які мої поради у ситуації з поширенням коронавірусу? Мої поради прості, потрібно поводитися дисципліновано, з відповідальністю ставитися до тих порад, які видають медики, з розумінням дослухатися до рекомендацій та заходів влади. Стежити за особистою гігієною і продовжувати вести здоровий спосіб життя", - зазначив Шевченко.

Раніше, УЄФА перенесла чемпіонат Європи на 2021 рік.

Нагадаємо, Берлусконі пожертвував 10 мільйонів євро на боротьбу з коронавірусом.