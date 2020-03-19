Сабо назвав головну проблему Шевченка на Євро

Ветерани збірної України будуть регресувати

Джерело - Експресо.

За наступний рік ветерани збірної України 30-річні Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка і 31-річний Марлос не стануть молодшими і можуть остаточно регресувати.

Про це екс-тренер Йожеф Сабо заявив в інтерв'ю Команді 1.

"За П'ятова я не переживаю. Він як і раніше номер один. Воротарі на високому рівні можуть грати і до 40 років. На жаль, Марлос, як мені здається, зараз загубився. Ярмоленко і без травми не міг похвалитися постійною ігровою практикою. Коноплянка провалився в "Шахтарі". Це не той Коноплянка, якого ми звикли бачити", - сказав Сабо.

Раніше, Шевченко дав поради щодо захисту від коронавірусу.

Нагадаємо, УЄФА перенесла чемпіонат Європи на 2021 рік.