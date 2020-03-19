 Відновлення АПЛ перенесли через коронавірус | Футбол | Champion.com.ua
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Відновлення АПЛ перенесли через коронавірус

Сьогодні 15:41 507 0
Рішення стосується самої АПЛ, Чемпіоншипа, Ліги 1 і Ліги 2
Відновлення АПЛ перенесли через коронавірус
#АПЛ, #коронавірус

Джерело - premierleague.com.

АПЛ оголосила, що відновлення всіх професійних ліг Англії відкладено до 30 квітня.

Про це повідомляє прес-служба ліги.

"Правила футбольної асоціації (FA) мають на увазі, що сезон повинен бути завершений не пізніше 1 червня. Однак керівництво FA вирішило продовжити терміни сезону-2019/2020.

Також було вирішено, що професійні футбольні матчі відкладені як мінімум до 30 квітня", - йдеться в заяві ліги.

Спочатку припинення чемпіонату було розраховане до 4 квітня.

Раніше повідомлялося, що в Італії готуються до відновлення чемпіонату.

Нагадаємо, стали відомі збитки ТОП-чемпіонатів через пандемію коронавірусу.

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