Відновлення АПЛ перенесли через коронавірус

АПЛ оголосила, що відновлення всіх професійних ліг Англії відкладено до 30 квітня.

Про це повідомляє прес-служба ліги.

"Правила футбольної асоціації (FA) мають на увазі, що сезон повинен бути завершений не пізніше 1 червня. Однак керівництво FA вирішило продовжити терміни сезону-2019/2020.

Також було вирішено, що професійні футбольні матчі відкладені як мінімум до 30 квітня", - йдеться в заяві ліги.