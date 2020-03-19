Відновлення АПЛ перенесли через коронавірус

Джерело - premierleague.com.
АПЛ оголосила, що відновлення всіх професійних ліг Англії відкладено до 30 квітня.
Про це повідомляє прес-служба ліги.
"Правила футбольної асоціації (FA) мають на увазі, що сезон повинен бути завершений не пізніше 1 червня. Однак керівництво FA вирішило продовжити терміни сезону-2019/2020.
Також було вирішено, що професійні футбольні матчі відкладені як мінімум до 30 квітня", - йдеться в заяві ліги.
Спочатку припинення чемпіонату було розраховане до 4 квітня.
Раніше повідомлялося, що в Італії готуються до відновлення чемпіонату.
Нагадаємо, стали відомі збитки ТОП-чемпіонатів через пандемію коронавірусу.