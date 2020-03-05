Директор Реала привітав Луніна з успішним матчем

Мадридський клуб стежить за грою Андрія Луніна

Директор Реала Еміліо Бутрагеньо після матчу Ов'єдо з Тенеріфе (1:0) привітав Луніна з успішною грою і побажав йому подальших успіхів.

Про це повідомляє DefensaCentral.

Для українського голкіпера цей матч став першим за Ов'єдо, в якому він відіграв на нуль.

Лунін виступає на правах оренди за Ов'єдо з січня поточного року. Права на українського воротаря надалі належать Реалу.

Нагадаємо, Перес зустрівся з Зіданом напередодні Ель Класіко.

Раніше, Реал переграв Барселону у 26 турі Ла-Ліги.