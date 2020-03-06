Лунін є фаворитом на позицію другого голкіпера Реала

Андрій Лунін може повернутися у Реал

Мадридський Реал розглядає список з шести претендентів на позицію другого воротаря команди на наступний сезон після основного голкіпера Тібо Куртуа.

Про це повідомляє журналіст Defensa Central Матео Валлехо.

Основним претендентом на позицію другого воротаря є українець Андрій Лунін, який наразі виступає в оренді в Ов’єдо.

"Його гра в Ов'єдо заворожує і змушує перехоплювати подих, а Реал буде найкращим місцем для його зростання. Але, щоб було зрозуміло: Лунін - на першому місці, Ареола - на другому. Решта альтернативи поки не переконують керівництво команди і клубу", - розповів Валлехо.

Крім українського голкіпера в списку Реала Дієго Альтубе (Кастілья), Лука Зідан, Альфонс Ареола, а також два потенційні новачки - Джанлуїджі Доннарумма (Мілана) і Кепа Аррісабалага (Челсі).

Нагадаємо, директор Реала привітав Луніна з успішним матчем.